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Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'ya yüksek bir teklif gelmesi halinde, oyuncunun satışına onay verecek. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

Trabzonspor'da sergilediği futbolla kısa zamanda A Milli Takıma yükselen ve Avrupa'dan önemli kulüplerin teklif götürdüğü bordo-mavili genç yıldız Okay Yokuşlu, yeni takımı Celta Vigo ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Bordo-mavili takımla ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ancak 26 Haziran 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere "6 milyon euro çıkış maddesi" bulunan Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü bu parayı kulübün hesabına yatırarak transferi resmiyete kavuşturdu.

Edinilen bilgilere göre Yusuf Yazıcı'ya da yüksek bir teklif gelmesi halinde o da satılacak. Taban fiyat ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

Öte yandan Arsenal'in Yusuf için 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı iddia edilmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı.

Trabzonspor'u genç yeteneği Yusuf Yazıcı bu sezon bordo-mavililerle çıktığı 35 karşılaşmada 10 gol atıp 5'de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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