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Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.02.2020 18:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı onurlandırdı. Bordo mavililer, 97 numaralı formayı emekli etti.

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "sen dönene kadar" etiketiyle, Yusuf Yazıcı'nın formasının Trabzonspor Müzesi'ne kaldırıldığı bir video paylaşıldı.

Müzede formanın bulunduğu yerde, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" ifadesi yer aldı.

Yusuf Yazıcı da Trabzonspor Kulübünün bu paylaşımını alıntı yaparak "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fenerbahçe müsabakası öncesi, karşılaşmayı izlemeye gelen başarılı futbolcuya plaket ve formasını hediye etmişti.

Yusuf Yazıcı altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan sezon başında Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e, 17 buçuk milyon Euro’luk bedelle transfer olmuştu.

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Trabzonspor Yusuf Yazıcı forma emekli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vallaha Kıymetini bil Yusuf!... Ne Dozer Cemiller Ne Şenol Güneşler Ne Orhan Çıkrıkçı,Hami Mandıralı,Ünal Karamanlar'ın forması emekli edilmedi
BERAT ALBAYRAK A VERIN EMEKLIYE GEREK YOK ....
ne gerk var ki
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