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Trabzonspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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