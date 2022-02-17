Trabzonspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
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