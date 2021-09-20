Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün MR'ı çekildi

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan futbolcuları Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün MR'ı çekildi.

Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR'ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan'ın ise çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

