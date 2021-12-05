YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

05.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulübün olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi

Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemediHer yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi
Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandıHeyelan nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:23
Öğle
12:17
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:26

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.