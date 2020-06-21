Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu'nun Babalar Günü kutlandı

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başkan Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, teknik heyet ve futbolcular, "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankar açarak Ağaoğlu'na jestte bulundu.

Sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Ağaoğlu'na, kaptan Jose Sosa tarafından sırtında "En Baba Başkan" yazılı 10 numaralı Trabzonspor forması da hediye edildi.

