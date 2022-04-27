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Trabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildi

27.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildi

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Bruno Peres, ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Ameliyatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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