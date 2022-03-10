Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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