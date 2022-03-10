YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

10.03.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorUkrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısıİstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:36
İkindi
15:53
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.