YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

25.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:31
Öğle
12:38
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:59

Trabzon Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Alibeyoğlu Eczanesi
Ortahisar
Cevdet Eczanesi
Ortahisar
Nur Eczanesi
Ortahisar
Siteler Eczanesi
Ortahisar
Nuhoğlu Eczanesi
Akcaabat
Sinem Eczanesi
Akcaabat
Hilal Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Trabzonspor Kulübü Pereira'ya teşekkür plaketi verdi

Trabzonspor Kulübü Pereira'ya teşekkür plaketi verdi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Dr. Sezgin Mumcu AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevini devraldı

Dr. Sezgin Mumcu AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevini devraldı

Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı

Trabzon'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ihracat yüzde 34 arttı

Trabzon'da 12 yıl önce çığın hayattan kopardığı 10 dağcı unutulmadı

Trabzon'da 12 yıl önce çığın hayattan kopardığı 10 dağcı unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.