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Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

26.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek ve 28 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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