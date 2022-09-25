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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı döneminin en kötü savunma performansı

25.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,69, ikinci sezonunda ise 0,95 gol yeme ortalamasıyla oynarken, bu sezon ilk 7 haftada maç başına 1,43 gol kalesinde gördü

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünü 13 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı dönemindeki en kötü savunma performansını sergiledi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,69, ikinci sezonunda ise 0,95 gol yeme ortalamasıyla oynarken, bu sezon ilk 7 haftada maç başına 1,43 gol kalesinde gördü

Abdullah Avcı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve başladığı ilk bölümde, takımın savunma problemlerini çözdü. İlk 8 haftada 15 gol ile ligin en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 32 maçta kalesinde 22 gol gördü.

İlk 8 haftalık periyotta maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0,69 gibi düşük bir ortalamada kaldı.

- Şampiyonluk sezonunda savunma başarısı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti.

Bordo-mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 görerek Medipol Başakşehir ile birlikte kalesinde en az gol yiyen ekip oldu.

Karadeniz ekibinin ligde geçen seneki gol yeme ortalaması, maçı başına 0,95 olarak gerçekleşti.

- Bu sezon savunma beklentilerin altında

Trabzonspor, bu sezon ilk 7 haftalık bölümde 10 gol kalesinde görerek, teknik direktör Avcı ile 1 gol ortalamasının üzerine çıktı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek kalesini gole kapattı.

Üçüncü haftada Fraport TAV Antalyaspor maçında 5-2 yenilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk kez ligde kalesinde bir maçta 5 gol gördü. Ardından sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalıp, İstanbul'da HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, son 2 maçta kalesinde 5 gole daha engel olamadı.

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerken, Gaziaptep FK'yı sahasında 3-2 mağlup etti.

Geride kalan 7 haftada kalesinde 10 gole engel olamayan bordo-mavili ekibin bu sezonki gol yeme ortalaması 1,43'e yükseldi.

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