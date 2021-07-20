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Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

20.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

Trabzonspor Kulübü, defans oyuncusu Faruk Can Genç'in antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanması nedeniyle tedavisine başlandığını belirtti.

Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun dün akşam yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe aldığını bildirdi.

Çelik, "Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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