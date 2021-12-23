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Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması:

23.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır" - "Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyatının planlandığını bildirdi.

Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden stoper oyuncuları Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin MR'ının çekildiğini belirten Güven, şunları söyledi:

"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

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