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Trabzonsporlu futbolcu Cafer Tosun uyuz hastalığına yakalandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un 18 yaşındaki oyuncusu Cafer Tosun'un uyuz hastalığına yakalandığı için bordo-mavili takımın idmanlarına katılamadığı belirtildi.

Trabzonsporlu futbolcu Cafer Tosun uyuz hastalığına yakalandı

Trabzonspor’da Slovenya’da düzenlenen kampa katılan ve sonradan açılan Cafer Tosun’un başına üzücü bir olay geldi. Genç orta saha oyuncusunun uyuz hastalığına yakalandığı belirtildi. Cafer Tosun, yaşadığı hastalık nedeniyle bordo-mavililerin hiçbir antrenmanına katılamadı.

Cafer Tosun

KİRALIK GİDİYOR
Tedavisi süren geçn oyuncunun yeni adresi de belli olmak üzere. Trabzonspor Kulübü oyuncuya 'kiralık olarak git, kendini geliştir gel' önerisini sunduğu aktarıldı. Cafer Tosun’un önümüzdeki günlerde bir takım ile anlaşmaya varması bekleniyor. (61saat)

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Cafer Tosun Trabzonspor

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