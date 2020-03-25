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Trabzonsporlu futbolcu Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin İngiltere'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti. Dedesini kaybeden Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman da Ahmet için bir taziye mesajı yayınladı.

DEDEYE SON MESAJ

Dedesinin adını taşıdığını ifade eden Çörekçi, "Senin ismini taşıdım. Beni hep takip ettin ve tüm kariyerim boyunca bana destek oldun. Hayat hakkında bana çok şey öğrettin, senin için ailenden daha önemli olan hiçbir şey yoktu. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Kamil Ahmet için bir taziye mesajı yayınlayan Erhürman da "Hayatını mücadeleyle geçirmiş, mücadelesi, güler yüzü, beyefendiliği ve dostluğuyla hepimize örnek olmuş Kamil ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimize sabır dilerim" dedi.

(DHA)

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