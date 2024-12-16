Trabzonsporlu futbolcular mağlubiyetin ardından hep bir ağızdan isyan etti! "Galatasaray'ın kazandığı pozisyonda penaltı yok!"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo - mavili futbolculardan Ozan Tufan ve Simon Banza karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Trabzonsporlu futbolcuların açıklamaları;
"Faul olmayan pozisyonda gol yedik. Sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz. Üzülerek ayrılıyoruz ama ayağa kalkmasını da bileceğiz."
"Galatasaray’ın kazandığı pozisyonda penaltı yok. Üzerine düşünülüp incelenmesi gerekiyor. Takımla gurur duyuyorum. Trabzonspor asla pes etmeyecek. Neleri yanlış yaptık diye bakacağız."
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