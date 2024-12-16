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Trabzonsporlu futbolcular mağlubiyetin ardından hep bir ağızdan isyan etti! "Galatasaray'ın kazandığı pozisyonda penaltı yok!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 23:47
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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray'a 90+8'de kalesinde gördüğü gol sonucu 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo - mavili futbolculardan Ozan Tufan ve Simon Banza açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu futbolcular mağlubiyetin ardından hep bir ağızdan isyan etti! "Galatasaray'ın kazandığı pozisyonda penaltı yok!"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo - mavili futbolculardan Ozan Tufan ve Simon Banza karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Trabzonsporlu futbolcuların açıklamaları;

OZAN TUFAN: FAUL OLMAYAN POZİSYONDA GOL YEDİK

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"Faul olmayan pozisyonda gol yedik. Sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz. Üzülerek ayrılıyoruz ama ayağa kalkmasını da bileceğiz."

SIMON BANZA: GALATASARAY'IN PENALTISI DOĞRU DEĞİL

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"Galatasaray’ın kazandığı pozisyonda penaltı yok. Üzerine düşünülüp incelenmesi gerekiyor. Takımla gurur duyuyorum. Trabzonspor asla pes etmeyecek. Neleri yanlış yaptık diye bakacağız."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ozan Tufan galatasaray
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