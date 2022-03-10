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Trabzonsporlu Marek Hamsik, konsültasyon amacıyla Slovakya'ya gitti

10.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Marek Hamsik, konsültasyon amacıyla Slovakya'ya gitti

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsültasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.

Hamsik, ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Bu karşılaşmadan sonraki dönemde 6 lig maçında forma giyemeyen Slovak oyuncu, sadece 25. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçının son 19 dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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