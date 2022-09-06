YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

06.09.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobiliyle tırla çarpışan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor kaza

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:45
Öğle
12:25
İkindi
16:02
Akşam
18:54
Yatsı
20:17
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.