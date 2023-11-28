SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar

Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar

28.11.2023 11:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu oyuncular, Sivasspor deplasmanı sonrası Trabzon’a dönmek için geldikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda geç saatlerde olduğu için kapalı olan bir büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar.

Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 3-3 beraberlikle biten mücadele sonrası bordo-mavililer, Trabzon’a gelmek için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na saat 23:15 gibi vardı. Hava şartları nedeniyle uçak Trabzon’a hareket edemedi. Geceyi havalimanında bekleyerek geçiren Karadeniz ekibinde oyuncuların da karınları acıktı.
Gece geç saatler olması nedeniyle açık yer bulmakta zorlanan bordo-mavili oyunculardan Enis Destan, kapalı olan bir büfeden çikolata ve bisküvi aldı. Golcü oyuncu, tezgahın arkasına geçerek acıkan diğer takım arkadaşlarının da isteklerini karşıladı. Oyuncular aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını ise Eren Elmalı’nın yazdığı notla birlikte büfeye bıraktılar.

Enis Destan, Sivasspor maçından sonra saat 23.15 gibi havalimanına vardıklarını belirterek, "Saat 02.00’ye geliyor ve halen daha uçağın kalkmasını bekliyoruz. Çünkü burada çok buzlanma var. Görevliler de karları temizlemeye çalışıyor. Bizim de normal olarak karnımız açıktı. Kantinden bir şeyler aldım. Ben alırken de kapalıydı. Eren de oraya güzel bir not bıraktı. Paralarını da bıraktık. İnşallah haklarını helal ederler" ifadelerini kullandı.

Eren Elmalı, yazdığı notta ise şu ifadelere yer verdi:

"İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin."

Sivasspor deplasmanında hava şartları nedeniyle oldukça zorlanan bordo-mavili takım sabaha karşı Trabzon’a döndü.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''
İspanyol taraftarlarını güldüren olayİspanyol taraftarlarını güldüren olay
''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''''Çantamdan GPS cihazı çıkınca çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor nuri sivasspor maç trabzonspor, bıraktı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

''Parayı pipetlerin altına bıraktık, helal edin''

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

Real Madrid'de beklenen oldu!

Real Madrid'de beklenen oldu!

Hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor!

Hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen, tacizcisini böyle ifşa etti

Fenomen, tacizcisini böyle ifşa etti

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.