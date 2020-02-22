Trabzonsporlu Sörloth, Novak ve Uğurcan Çakır'dan açıklamalar

Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Alexander Sörloth, Novak ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Filip Novak açıklamasında, "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.
Trabzonspor'da gollerin sahibi Alexander Sörloth mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sörloth açıklamasında, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede performansı ile parlayan Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır, zorlu maç için; "Maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik. Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.
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