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Trabzonsporlu taraftarları çok üzecek haber! Paul Onuachu Süper Lig devine geliyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 11:13
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Trabzonspor'da attığı gollerle kısa sürede taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen Paul Onuachu için Türkiye macerası yeniden başlayabilir. Golcü ismin Süper Lig devine transferi gündemde. İşte detaylar...

Trabzonsporlu taraftarları çok üzecek haber! Paul Onuachu Süper Lig devine geliyor...
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Southampton
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Trabzonspor'da oynadığı dönemde attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Paul Onuachu için Beşiktaş harekete geçti.

BAŞKAN KAPIYI ÇALACAK

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Golcü oyuncu için Başkan Serdal Adalı, bu hafta Southampton'ın kapısını çalacak. Siyah-beyazlı kulüpte Nijeryalı oyuncunun hem 30 yaşında olması hem de 2026'da bitecek olan sözleşmesi sebebiyle bonservis rakamlarının tek hanelerde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

KENDİSİ DE İSTİYOR

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Adalı'nın Rasmus Ankersen ile bu konuyu Göztepe ile oynanan maçlarda dile getirdiği ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Onuachu'nun yanı sıra Patrick Berg için Bodo Glimt ile anlaşma zemini aranacak.

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transfer Süper Lig Trabzonspor son dakika beşiktaş
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