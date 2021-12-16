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Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

16.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan: - "Bu sezon hedefimiz 200 bin rakamının üzerine çıkmak. Tüm sezonların rekorunu kırmak istiyoruz"

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına da yansıdı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-2020 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü.

Bu sezon ise bordo-mavili takımın başarılı sonuçların ardından şu ana dek 115 bin forma satışı yapıldı. Bu sezon sonunda 192 binlik rakam geçilerek rekor kırılması bekleniyor.

Forma satışında 200 bini geçmeyi amaçlayan Karadeniz ekibi, bunu gerçekleştirmesi halinde tüm sezonların en fazla forma satıldığı sezona ulaşacak.

Formaların tamamen mağaza satışı olduğu, futbolculara imza töreninde yapılan satışların ise bunun dışında olduğu belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, bu sezon takımın başarısında forma satışlarının önemli yer tuttuğunu söyledi.

Yalçın Orhan, Trabzonspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını kaydederek, “Trabzonspor, kökleri Trabzon’da olan bir kulüp. Bir şehir takımı. Ama Türkiye’nin her yerinde yurt dışında taraftarlarını görebilirsiniz. Her yıl satışları daha da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Başarının önemli olduğunu ifade eden Orhan, şunları söyledi:

"Bu sezon hedefimiz 200 bin rakamının üzerine çıkmak. Tüm sezonların rekorunu kırmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı kombinesiyle, formalarıyla bu yıl takımlarına önemli destek oluyor. Başarı nedeniyle de toplu forma alan çok sayıda taraftarlarımız var. Hem yurt içinden hem yurt dışından formalarımız çok talep gördü. İnşallah bu sezon sonunda satış rekorumuzu da kıracağız."

Trabzonspor, çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilen yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan sezon başında satışa sunmaya başlamıştı.

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