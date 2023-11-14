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Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı

14.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü'nün eski başkan yardımcılarından 61 yaşındaki Muammer Saka'nın, memleketi Trabzon'da defnedildi.

Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan'da 12 Kasım'da kalp krizi sonucu vefat eden Saka için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski İçişleri Bakanlarından Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, eski milli takım teknik direktörlerinden Şenol Güneş, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Saka'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Trabzonspor Trabzon

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