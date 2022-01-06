Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, "Çayeli'nden Öteye" türküsünü seslendirdi

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'ya özel video hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Dikkat edin!" ve "AttentionDeficit" etiketleriyle yayımlanan paylaşımda, Karadeniz yöresine ait "Çayeli'nden Öteye" türküsüne yer verildi.

Bordo- mavili kulüp, yayınladığı videoda komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın "Diamond Elite Platinum Plus" isimli tek kişilik oyunundan alıntı yaparak, futbolcu Edin Visca için özel sahne hazırladı.

Videoda Trabzonspor forması giyen Edin Visca, "Çayeli'nden Öteye" türküsünün bir bölümünü seslendirdi.

Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



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