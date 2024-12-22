Trafik kazası geçirmişti! Survivor Sahra bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Bakın ne yaptı...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık All Star'da bir anda yarışmayı bırakmıştı. Uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Sahra Işık'ın kocası İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı arayarak eşi ile görüştüğü ve bu görüşmenin ardından Sahra'nın apar topar adaya veda ettiği söylenmişti.

Survivor'ın yeni sezonunda Dominik'e gitmesi beklenen Sahra Işık, müjdeli haberi vermiş, hamile olduğunu duyurmuştu. Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." ifadeleriyle kaza geçirdiğini paylaşmıştı.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

Kazanın ardından eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Işık ve eşi erkek bebek beklediklerini duyurdu.