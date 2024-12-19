Herkes Survivor'a gitmesini beklerken o hamile olduğunu duyurmuştu! Sahra Işık trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık All Star'da bir anda yarışmayı bırakmasıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Sahra Işık'ın kocası İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı arayarak eşi ile görüştüğü ve bu görüşmenin ardından Sahra'nın apar topar adaya veda ettiği söylenmişti.

Evliliklerinde kriz yaşadıkları ortaya çıkan ünlü çift zor günleri geride bıraktı. İdris Aybirdi, ''Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok'' demişti.

HAMİLELİK MÜJDESİ VERMİŞTİ



Son olarak Umre'ye giden ikiliden geçtiğimiz günlerde de müjdeli haber gelmişti. Herkesin yeni sezonda Survivor'a gitmesini beklediği Sahra Işık hamile olduğunu duyurmuştu.

KAZA GEÇİRDİ



Sahra Işık'tan şimdi de üzücü bir haber geldi. Ünlü isim trafik kazası geçirdi. Arabasının son halini yayınlayan Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." ifadelerini kullandı.