YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

19.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 16 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Öztürk'ün okulunda ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencileri, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle bugün derse buruk başladı.

Yusuf Öztürk'ün sırası boş kalırken, arkadaşları masasına resmini koydu.

Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından, arkadaşlarını kaybeden 11/B sınıfı öğrencilerine yönelik "Duygu kontrolü" konulu eğitim verildiği öğrenildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 16 Eylül Cuma günü Yusuf Öztürk'ün kullandığı motosiklet Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Öztürk hayatını kaybetmiş, arkadaşı F.E. ise ağır yaralanmıştı.

F.E'nin Ankara Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:
Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldüErciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyorServis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beypazarı okul öğrenci

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:15
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.