Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 16 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Öztürk'ün okulunda ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencileri, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle bugün derse buruk başladı.

Yusuf Öztürk'ün sırası boş kalırken, arkadaşları masasına resmini koydu.

Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından, arkadaşlarını kaybeden 11/B sınıfı öğrencilerine yönelik "Duygu kontrolü" konulu eğitim verildiği öğrenildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 16 Eylül Cuma günü Yusuf Öztürk'ün kullandığı motosiklet Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada Öztürk hayatını kaybetmiş, arkadaşı F.E. ise ağır yaralanmıştı.

F.E'nin Ankara Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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