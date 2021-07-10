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Trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Çetin, son yolculuğuna uğurlandı

10.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Çetin, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Somalı maden işçileriyle Ankara'da düzenlenen eylemin ardından, dönüş yolundayken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybeden Tahir Çetin'in (43) cenazesi, İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Ailesi tarafından teslim alınarak Kınık'taki taziye evine getirilen Çetin'in cenazesi, helallik alındıktan sonra ilçedeki cemevine götürüldü.

Cenazede Çetin'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada fenalaşan anne Gülühan Çetin'e ambulans ekibi müdahale etti. Eşi Nursel Çetin de Tahir Çetin'in tabutuna sarılarak veda etti.

Çetin'in cenazesi, törenin ardından Arpaseki Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, HDP milletvekilleri Zeynel Özen, Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm, sendika üyesi işçiler, bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Tahir Çetin'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

- Olay

Soma'da çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle maden işçileri tarafından Ankara'da düzenlenen eyleme katılan Tahir Çetin ve Ali Faik İnter, 9 Temmuz'da 45 YC 0299 plakalı otomobille dönüşe geçmişti.

Otomobilin Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla atması sonucu Tahir Çetin (43) ve yanındaki Ali Faik İnter (26) yaşamını yitirmişti.

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