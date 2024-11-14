Trafik sorununu bile buna bağladı! Nur Viral inanamayıp bir kez daha sordu! ''İnsanlar sevişebilse...'' Canlı yayında bomba anlar

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı camlı yayındaki itiraflarla sık sık gündem oluyor. Programa bazı günler uzman isimler konuk oluyor ve aile ilişkilerine dair merak edilenleri anlatıyor.

Nur Viral'in ilgiyle izlenen programının son bölümüne Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Ayşe Duman konuk oldu. Duman, cinsellik üzerine yaptığı yorumlarla izleyenleri şaşırtmayı başardı.

Ünlü sunucu uzman isme, 'Cinsellik gerçekten evliliğin temel taşı mı?' diye sordu. Duman ise; 'Çok temel bir ayağı. Çünkü en temel motivasyonuz, fizyolojik motivasyonumuz, duygusal motivasyonumuz da iki cinsin bir araya gelmesinden doğacak huzur, bedenin ihtiyaçları... Bu en doruk noktada cinsellikte yaşanıyor. Onun için aileyi bir arada tutan, cinsel hayat bozulduğunda ilişkilerin bozulduğu, ilişkiler bozulduğunda cinsel hayatın bozulduğu bir dinamik aslında.' dedi.

Viral daha sonra; 'Cinselliğin günlük yaşam stresi üzerinde çok etkili olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu?' diye sordu.

'İNSANLAR SEVİŞEBİLSE...'

Uzman doktor Ayşe Duman ise bu soruya şöyle yanıt verdi; 'Doğru. Çünkü cinsellikte beden nötrleniyor. Aslında bedeni rahatlatan kendimizi güvende hisseden, bizim arzulandığımızı hissettiğimiz bir alan. Biz burada rahatladığımızda günlük yaşantımızdaki toleransımız artıyor. Çünkü tatmin olduk ve sevildiğimizi gördük. Hormonlarımız dengelendi. Böyle bir insanın trafiğe çıktığını düşünün. Gereksiz bir hamle yapan bir arabayı daha sakin karşılayabilir. İnsanlar sevişebilse inanın trafik sorunu olmaz. En azından trafik kavgalar olmaz' dedi.

Nur Viral bu açıklamaların ardından kendini tutamadı ve gülümsedi. Viral 'Trafikte çok sinirli kişiler gördüğümüzde...' diyerek sözüne devam etti. Ayşe Duman ise 'Evet sevişmiyor diyebiliriz. Çünkü o dengesini bulamamış' diyerek ünlü ismin sözünü kesti.

GÜNDEM OLDU

Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'hoca doğru söylüyor', 'sinir hastası olduk' gibi yorumlar yapıldı.