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  4. Trafikte araçtan silahla havaya ateş edilen sosyal medyadaki görüntülere ilişkin 2 kişi yakalandı

Trafikte araçtan silahla havaya ateş edilen sosyal medyadaki görüntülere ilişkin 2 kişi yakalandı

AA AA
19.04.2024 07:35
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Sosyal medyada paylaşılan trafikte havaya silahla ateş edilen görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Silahla araçtan havaya ateş edildiğine ilişkin görüntülerin Esenler Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde 14 Nisan'da gerçekleştiği belirlendi.

Emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu aracın H.D'ye ait olduğunu, olay günü aracı S.E.A.'nın (17) kullandığını ve silahla ateş eden kişinin H.E.A. (17) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılardan S.E.A'ya sürücü belgesiz araç kullanmaktan 25 bin 954 lira ceza verildi. H.E.A. ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

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sosyal medya Esenler

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