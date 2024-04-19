Trafikte araçtan silahla havaya ateş edilen sosyal medyadaki görüntülere ilişkin 2 kişi yakalandı

Silahla araçtan havaya ateş edildiğine ilişkin görüntülerin Esenler Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde 14 Nisan'da gerçekleştiği belirlendi.

Emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu aracın H.D'ye ait olduğunu, olay günü aracı S.E.A.'nın (17) kullandığını ve silahla ateş eden kişinin H.E.A. (17) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılardan S.E.A'ya sürücü belgesiz araç kullanmaktan 25 bin 954 lira ceza verildi. H.E.A. ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli makamlara sevk edilecek.





