Trafikte inanılmaz olay! Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı! İşte o anlar

Brezilya'da trafikte kaydedilen bir görüntü şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen olayda motosikletle ilerleyen şahıs, bir aracın önünü keserek sürücüyü gasp etmeye çalıştı.

GASPÇIYI VURDU

Gaspçı, elinde silaha benzeyen bir cisimle araca yaklaştı. Sürücü ise ani bir refleksle silahını çıkararak saldırgana ateş etti. Kurşunların hedefi olan gaspçı yere yığılırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Vurulan gaspçının sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.