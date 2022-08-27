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Trafikte tartıştığı güreşçinin "bel kündesi"yle yaralanan kişi hukuk mücadelesi başlattı

27.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki olayın ardından kaldırıldığı hastanede 11 gün tedavi gördükten taburcu edilen ve avukatı aracılığıyla amatör güreşçi hakkında suç duyurusunda bulunan Ünal Yatçı, tazminat davası da açmaya hazırlanıyor - Ünal Yatçı: - "O güreşçiyse ben onun dengi değilim. Ben onun üzerine yürüsem, yumruk atsam bile beni saf dışı bırakacak bin tane hareketi vardı. O güreş hareketini yapmasına hiç gerek yoktu"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte tartıştığı amatör güreşçinin "bel kündesi" hareketine maruz kalarak yaralanan Ünal Yatçı, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Sanayide kaportacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Ünal Yatçı, AA muhabirine, kameralara da yansıyan olayın ardından Aydın Devlet Hastanesinde 4 günü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 11 gün tedavi gördüğünü, ağrıları nedeniyle henüz işe başlayamadığını söyledi.

Kavganın, trafikte yol verme tartışması üzerine çıktığını ve tartıştığı kişinin kendisine küfür ettiğini öne süren Yatçı, şöyle konuştu:

"Çevredeki insanlar araya girip bizi ayırmaya çalıştı. Ben onun yakasını tutmaya çalışırken o benim elimi ekarte etti. İki tane yumruk salladı. Bir tanesi değdiğinde sersemledim. Ondan sonra beni tuttu, ters kündeyle yere çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Beyin travması geçirmişim. Beynimde 5 milimetre bir kanama vardı. Polis otosu onu götürdü. Ambulans da beni hastaneye götürmüş."

Yatçı, sol kaburgasında, başında, dizinde ve omzunda yaralanmalar olduğunu, zaman zaman denge kaybı yaşadığını, gözlerinde de çift görme bozukluğu oluştuğunu anlattı.

Kavgada bile olsa güreşçinin bu hareketi kullanmasının yanlış olduğunu ifade eden Yatçı, şunları dile getirdi:

"O güreşçiyse ben onun dengi değilim. Ben onun üzerine yürüsem, yumruk atsam bile beni saf dışı bırakacak bin tane hareketi vardı. Beni itebilir, tekme atabilirdi, bir sürü hareketi vardı beni saf dışı bırakacak. O güreş hareketini yapmasına hiç gerek yoktu."

Psikolojisinin de kötü etkilendiğini, bu nedenle olayın ardından çekilmiş görüntüleri yalnızca bir kez izlediğini aktaran Yatçı, "Hukuki süreçleri de başlattık. Umarım en ağır cezayı alır. Adalete güveniyoruz." dedi.

Avukatı Ali Cenk Çapak da müvekkilinin taburcu edilmesinin ardından savcılığa giderek söz konusu kişi hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin rapor sürecinin henüz tamamlanmadığına değinen Çapak, raporlar çıktığında tazminat davası sürecini de başlatacaklarını bildirdi.

- Olay

Değirmendere Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da amatör olarak güreşle ilgilenen M.A. (26) ile Ünal Yatçı (47) arasında trafikte tartışma çıkmış, yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada M.A, Yatçı'yı güreşçi hareketi olan "bel kündesi" yöntemiyle yere savurmuştu.

Ağır yaralanan Yatçı, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Olay, çevredeki kişilerce cep telefonuyla da görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hukuk trafik Güreş

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