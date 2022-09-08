Trafikte yol verme kavgasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi morgundan alınan Ş.Ç. (62) ve oğlu A.Ç'nin (32) cenazesi, Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na götürüldü.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazesi defnedildi.

Yaralılardan B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşanmıştı. R.Y. (59) burada, silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ve A.Ç. kurtarılamamış, zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alınmıştı.

