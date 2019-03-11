Trajik şeyler yaşadı! Şimdi 'yaşıyor bu hayatı' dedirtiyor

'Yaşıyor bu hayatı be' dedirten sevimli Jonathan bu yaşına kadar yaklaşık 10 ülke gezmiş bile...

Yaşadıkları trajikti! Bu köpek 'yaşıyor bu hayatı' dedirtiyor

Dünyanın en sevimli köpeklerinden Jonathan Warren dünya turundan paylaştığı fotoğraflarla bir çoğumuzun hayalindeki hayatı yaşadığını kanıtlıyor adeta.

Dünyanın bir çok turistik noktasından çektirdiği fotoğrafları, sahibi tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşılan Jonathan'ın şimdiden çok sayıda hayranı var.

Sahiplenilene kadar zor bir hayatı olan Jonathan'ın şu anda hayatta olması dahi bir mucize.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir ölüm hücresinde yaşam mücadelesi veren sevimli köpek 31 yaşındaki Amanda Klecker ve eşi 37 yaşındaki Jeremy Simon tarafından sahiplenildi.

Daha sonra sahipleriyle birlikte dünyayı gezerek eski kötü günlerin izlerini silmeye başladı sevimli köpek.

Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, kanada, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'a giden Jonathan'ın sahibi iş nedeniyle çok fazla seyahat ettiğini ve artık hava yollarının köpekleri uçağın içinde taşımaya izin vermesi nedeniyle Jonathan'ı her yere götürdüğünü söyledi.

"Uçakları, trenleri ve arabaları seviyor. Çantasında ya da kucağımızda oturarak camdan dışarısını izliyor" ifadelerini kullandı.