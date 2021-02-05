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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.02.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

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06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
20:00

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
Selis Eczanesi
Suleymanpasa
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Suleymanpasa
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