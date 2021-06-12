YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

12.06.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının düşmesi ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kırklareli'nde köylerde toplanan ambalaj atıkları enerjiye dönüşecekKırklareli'nde köylerde toplanan ambalaj atıkları enerjiye dönüşecek

Kırklareli Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:29
Öğle
13:16
İkindi
17:17
Akşam
20:53
Yatsı
22:46

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Basak Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelık Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.