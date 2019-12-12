"Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi" başladı

Vali Canalp, kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, turizmin, ülke ekonomisinin en itici güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Diğer turizm türlerinde olduğu gibi sağlık turizminin de Türkiye ve bölge için yeni fırsatlar sunduğunu belirten Canalp, "Türkiye olarak, yüzyıllardan beri sağlık alanında dünyaya öncülük etmiş bir ülkeyiz. Edirne deyince ilk aklımıza gelmesi gereken şey, dünyada sağlığın en güzel uygulamalarını yapan il olduğumuzdur. Sağlık Müzemiz zamanının en modern sağlık uygulamalarını yapan bir merkez konumundaydı. Bu husus Birleşmiş Milletler tarafından da tescillenmiş durumda. Türkiye ve Edirne'nin bir gururudur." diye konuştu.

Canalp, Türkiye'deki sağlık altyapısının iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki hastaneler ve sağlık altyapısı dünyaya örnek nitelik ve kalitededir. Yapılan her kaliteli harcamanın bir maliyeti vardır. Bununla birlikte Türkiye'deki sağlık uygulamaları dünyaya örnek teşkil edebilecek durumdadır. Vatandaş memnuniyetine baktığımız zaman da genel anlamda çok yüksek ve bu yükselme devam ediyor." dedi.