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"Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi" başladı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türkiye'deki hastaneler ve sağlık altyapısı dünyaya örnek nitelik ve kalitededir." dedi.

Vali Canalp, kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, turizmin, ülke ekonomisinin en itici güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Diğer turizm türlerinde olduğu gibi sağlık turizminin de Türkiye ve bölge için yeni fırsatlar sunduğunu belirten Canalp, "Türkiye olarak, yüzyıllardan beri sağlık alanında dünyaya öncülük etmiş bir ülkeyiz. Edirne deyince ilk aklımıza gelmesi gereken şey, dünyada sağlığın en güzel uygulamalarını yapan il olduğumuzdur. Sağlık Müzemiz zamanının en modern sağlık uygulamalarını yapan bir merkez konumundaydı. Bu husus Birleşmiş Milletler tarafından da tescillenmiş durumda. Türkiye ve Edirne'nin bir gururudur." diye konuştu.

Canalp, Türkiye'deki sağlık altyapısının iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki hastaneler ve sağlık altyapısı dünyaya örnek nitelik ve kalitededir. Yapılan her kaliteli harcamanın bir maliyeti vardır. Bununla birlikte Türkiye'deki sağlık uygulamaları dünyaya örnek teşkil edebilecek durumdadır. Vatandaş memnuniyetine baktığımız zaman da genel anlamda çok yüksek ve bu yükselme devam ediyor." dedi.

Türkiye'deki devlet hastanelerinin uluslararası kalite belgesine sahip olduğunu dile getiren Vali Canalp, bu hastanelerin belli nitelikle olanlarının sağlık turizmi akreditasyonu bulunduğunu ifade etti.

"Türkiye'de önemli hekimler yetişiyor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Türkiye'de önemli, alanında yetkin, dünyaya örnek hekimler yetiştiğini belirtti.

Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından saç ektirmeye gelenlerin olduğunu anlatan Gaytancıoğlu, "Türkiye'de birbirinden güzel yerler var. Deniz ve güneş turizminin dışında, turizmi çeşitlendirmek lazım. Türkiye'nin turizm gelirleri 30 milyar doları aştı. Daha da ilerilere çıkması lazım. Sağlıkta da çok ciddi gelirlerimiz var." diye konuştu.

Gaytancıoğlu, sağlık alanında olumlu yatırımların yanı sıra bazı gereksiz harcamaların da olduğunu ileri sürdü.

Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla çalışmalar yürütülüyor

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sağlık turizminden Türkiye'nin de faydalanması için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Trakya'da sağlık turizminin yaygın şekilde devam ettiğini anlatan Şahin, bölgedeki hastanelerin yurt dışından hastaları tedavi ettiğini kaydetti.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise araştırmalara göre dünyada sağlık için seyahat eden turist sayısının 50 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde de sağlık turizmine katkı sunmak için önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Kalkan, Edirne'ye tedavi amaçlı gelen turistlerin sağlığına kavuşarak, memnuniyet duyarak kentten ayrıldığının altını çizdi.

Programa, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Yunanistan, Romanya, Kosova, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'den sağlıkçılar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Valisi Ekrem Canalp sağlık bakanlığı sağlık turizmi trakya

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