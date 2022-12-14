Trakya'da evcil hayvanların kayıt altına alınması uygulaması sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının, evcil hayvanları dijital kimliklendirme çalışması devam ediyor.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlatılan uygulamaya Trakya'da hayvanseverler ilgi gösteriyor.

Evcil hayvanları ile Tarım ve Orman müdürlüklerine ya da veterinerlere gelen vatandaşlar, çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil ettiriyor.

Hayvanlara ait bilgilerin yer aldığı kimlik kartları sahiplerine teslim ediliyor. Evcil hayvanların 31 Aralık'a kadar kayıt altına aldırılması zorunluluğu bulunuyor.

Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

"ÇALIŞMA ÖNEMLİ"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, tüm evcil hayvanların kayıt altına alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sahipsiz hayvan sorununu en aza indirmek için bu çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Aksoy, çip uygulaması ile hayvanların kimlik bilgilerine ulaşılabileceğini kaydetti.

Kaybolması veya sokağa bırakılması durumunda kime ait olduğunun kolaylıkla tespit edileceğini anlatan Aksoy, "Amacımız, hayvanları kayıt altına alıp sahipsiz hayvan problemini en hızlı şekilde çözmek. Bunlarla ilgili bir altyapı oluşturduk, bu altyapıya kayıtlarını bitirdikten sonra ülkemizde kaç köpek var, hangi ırk, hangi cins, bunların hepsi ortaya çıkacak." diye konuştu.

Aksoy, kentte şu ana kadar yaklaşık 6 bin hayvanın kimliklendirildiğini aktardı.

Kırklareli'nde yaşayan 72 yaşındaki İlhan Arıkan da geçen yıl çöp konteynerinin yanında ayağı kırık halde bulup sahiplendiği kedisi "Pamuk'u" kayıt altına aldırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne geldiğini belirtti.

Arıkan, çip takılması sonrası duygulu anlar yaşadığını dile getirerek her canlıya değer verilmesi gerektiğini ifade etti.

