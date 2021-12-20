Trakya'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 6 ile 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, cuma gününe kadar 6-8 derece arasında, Edirne ve Kırklareli'nde sıfırın altında 4, Tekirdağ'da ise 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Sıcaklıkların cuma gününden sonra mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.
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