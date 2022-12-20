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Trakya'da kar yağışı başladı

20.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Kentte hava sıcaklığı 3 derece ölçüldü.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de de hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

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kar yağışı Tekirdağ Malkara Balkanlar

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