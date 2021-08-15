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Trakya'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi heyecanı

15.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi heyecanı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumuna (ÖABT) katılan adaylar heyecan yaşadı.

Sınavın ilk oturumu için Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.

Öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri, okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.

Tekirdağ'da ise sınav Namık Kemal Üniversitesinde yapıldı.

Öğrenciler, ellerini dezenfekte edip maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına girdi.

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