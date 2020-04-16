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Trakya'da sağanak sonrası güneşli gün insan hareketliliğini artırdı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

Trakya'da sağanak sonrası güneşli gün insan hareketliliğini artırdı

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla yapılan "Evde kal" çağrılarına kent merkezleri haricinde büyük çoğunlukla uyuluyor.

Dün aralıklarla sağanak yağışlı ve soğuk bir gün geçiren Edirneliler bugün güneşli bir sabaha merhaba dediler.

Güzel havanın özellikle ticari hareketliliğin olduğu Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde aralıklarla yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Çarşı dışındaki semtlerde insan hareketliliği seyrek olsa da zaruri ihtiyaçları dışında market ve bakkallara gidenlerin dışında yürüyüş yollarında spor yapanların olduğu görüldü.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de güneşli gün insan hareketliliği getirdi. Kentte düne göre meydanlarda hareketlilik gözleniyor.

Kentte büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken bazı meydan, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda hareketlilik hakim oluyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da güneşli gün az da olsa cadde ve sokaklarda haraketlilik getirdi.

Polis ve zabıta ekipleri şehrin işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra sahil dolgu alanında denetimlerini sürdürdü.

Öte yandan Cumhuriyet, Köprübaşı ve Hasan Ali Yücel meydanlarında bulunanların çoğunun maske taktıkları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne "evde kal" Kırklareli koronavirüs Tekirdağ

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