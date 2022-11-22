YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

22.11.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ ve Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle Hükümet, Muratlı ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Şarköy ilçesinde yollarda su birikintileri oluştu, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle Cemaliye Mahallesi Tonguçlar Maydanı'nda bulunan ve 1453'te yaptırılan Fatih Camisi'nin bahçesindeki çam ağacı devrildi. Ağacın dalları bahçedeki bazı tarihi mezarların taşlarına zarar verdi. Ağacın devrilmesi, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdıktan sonra kaldırdı.

EDİRNE

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İsmail Saraç Caddesi'nde bir apartmanın çatısındaki yapı malzemeleri yerinden söküldü.

Apartmanın çatısından sarkan malzemeleri görenler Keşan Belediyesinin itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, çatıdan sarkan malzemeleri aşağı indirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeliTekirdağ'da ulaşıma lodos engeli
Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğuMudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu
Balıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinciBalıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinci
Anahtar Kelimeler:
Edirne Tekirdağ Trakya sağanak yağış

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.