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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE HABERLERİ  | 26.12.2020 11:09 | Son Güncelleme

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de izinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında, kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İşlerine gitmek için izinli olanlar ve araç kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çıkanlar haricinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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