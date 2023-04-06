Trakya’da son yağışlar barajların umudu oldu

Trakya’daki 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesinde son zamanlarda geçtiğimiz yıllara göre düşüş yaşanmıştı. Yaklaşık 20 günde etkili olan yağışlarla barajların doluluk oranı yükseldi.

Özellikle Edirne ve Tekirdağ’daki bazı barajlar yağışlar ile 33 milyon 930 bin metreküp su alırken, Kırklareli ise 1 milyon 63 bin geriledi.

Edirne’de bulunan 6 barajın doluluk oranı 20 Mart’ta 236 milyon 30 bin olarak ölçülürken, son verilere göre 270 milyon 622 bine yükseldi.

Tekirdağ’da bulunan 4 barajın doluluk oranı 20 Mart’ta 160 milyon 593 bin metreküp iken, son verilere göre 61 milyon 24 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli’de ise 20 Mart’ta 4 barajın doluluk oranı 165 milyon 656 bin metreküp ölçülürken, son verilere göre 164 milyon 593 bine geriledi.

