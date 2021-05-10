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Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

10.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 11'nci gününde özellikle yoğun insan trafiğiyle bilinen cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Edirne'de cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Kırklareli'nde de tam kapanma sürecine riayet edildiği gözlendi. Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Ancak bazı caddelerde hafta başı olması nedeniyle düne göre araç ve insan yoğunluğunun arttığı gözlendi.

İzinli olanların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

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tam kapanma

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