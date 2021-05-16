Trakya'da "tam kapanma" sürecinin son gününde de sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sakinliğini koruyor.

Kentin sokaklarında, izni olanlar ve kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de denetim yapıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de tam kapanma sürecine riayet edildiği gözlendi.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kişilerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ana arterlerde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi sakinliğini koruyor.

