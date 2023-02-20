YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'dan 119 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gitti

Trakya'dan 119 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gitti

20.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'dan 119 gönüllü sağlıkçı daha Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek için bölgeye gönderildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde görevli 34 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere deprem bölgesine sağlık personeli desteğini sürdürdüklerini belirtti.

Sağlık personelinin çok büyük feraset gösterdiğini aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren yüzlerce arkadaşımız gönüllü oldu. İlk başta UMKE ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz ve lojistik ekiplerimiz deprem bölgesine gitmişti. Koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sağlık personeli desteğini sürdürüyoruz. Bugün de 34 personelimiz yola çıkıyor. Bunların içerisinde aile hekimi, hemşirelerimiz, hekimlerimiz, güvenlik, temizlik ve veri hazırlamada görevli arkadaşlarımız var."

Cerit, ekiplerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da görev yapacağını kaydetti.

Deprem bölgesinde görev yapmak için gönüllü olan Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Hemşiresi Ayşen Yazıcı da ilk günden bu yana deprem bölgesine gitmeyi beklediğini belirtti.

Bu arada Edirne Sağlık Müdürlüğünden 70, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden de 15 personel afet bölgesine yola çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde firari terör hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıKırklareli'nde firari terör hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü
Anahtar Kelimeler:
deprem Trakya

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:30
İkindi
16:26
Akşam
18:56
Yatsı
20:17
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.