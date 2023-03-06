Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'na getirilen yardımlar, tasnif edilerek paketleniyor.

Ayrıca spor salonunda oluşturulan sosyal market, kentte bulunan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veriyor. Spor salonuna gelen depremzedeler, kayıt yaptırdıktan sonra ihtiyaçlarını listeliyor. Ardından listede bulunan ürünler, sosyal marketten temin edilerek depremzedelere teslim ediliyor.

Gaziantep'ten gelen depremzede Ebru Aytekin, AA muhabirine, tüm ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılandığını söyledi.

Sosyal market çalışanlarına teşekkür eden Aytekin, "İş imkanı, barınma gibi ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah razı olsun. Kızım için mama ve bebek bezi gibi ihtiyaçlarımı sosyal market sağladı." dedi.

KEŞAN'DAN ANTAKYA'YA 115 ÇADIR GÖNDERİLDİ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesine 115 çadır gönderildiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çadırların, hayırseverlerin destekleriyle temin edildiğini belirtti.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını aktaran Helvacıoğlu, "Yaralarımızı sarıyor, gücümüzü toparlıyor, hep birlikte yeniden ayağa kalkıyoruz. Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık öncülüğünde hayırsever desteği ile temin ettiğimiz çadırlarımızı, Antakya'ya göndermek üzere hazırladık. Omuz vermeye, her daim destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde ise Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Gençlik Merkezi'nde toplanan yardımlar bölgeye gönderiliyor.

Tekirdağ'da da Valilik öncülüğünde yardım kampanyaları devam ediyor.

