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Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

12.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu gözleniyor.

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinin 13'üncü gününde sabah saatlerinde yaşanan sakinlik yerini yaya ve araç trafiğine bıraktı.

Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Birçok vatandaş banka şubeleri önünün yanı sıra alışverişlerini yaptığı işletmeler önünde zaman zaman yoğunluğun artmasına neden oluyor.

Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği gözleniyor.

Edirne ve Tekirdağ'da da bazı bölgelerde aynı manzaralar yaşanıyor. Polis ekipleri hem trafikte hem de yoğunluğun olduğu bölgede denetimlerini sürdürüyor.

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İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli ECZANELER
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